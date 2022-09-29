Сексуальные отношения нуждаются в разнообразие особенно, в смене позиций. Чем больше будет испробовано разных поз, тем будут ближе партнёры друг к другу. Даже однообразные позиции, важно дополнять интимными секс-игрушками, чтобы сексуальная близость превратилась в настоящую страсть. Очень популярная поза секса – девушка сверху при условии если научиться как правильно двигаться в позе наездницы.

Только не все знают, как правильно вести себя верхом на мужчине. В этом блоге изложены все позы для секса с описанием особенностей каждой из них. Позиция когда девушка сверху подразумевает обязательную активность партнерши, пока он получает удовольствие. Поэтому здесь поделюсь знаниями как научиться позе наездницы чтобы оба участника полового акта получили максимальное наслаждение!

Краткое содержание:

визуальный вид обычной позы; обратная наездница;

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виды;

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А также прочие полезные советы как заниматься сексом в позе наездницы!

Классическая поза наездницы как правильно выглядит

Для всеобщего понимания начнем с главного.

Прежде всего поза наездница в сексе чаще всего встречается двух видов:

классическая; поза обратная наездница.

В обычном интерпретации позиции женщине надо садиться сверху на член после того как мужчина ложится на спину,

Обратная наездница наоборот выглядит

Поза наездницы наоборот отличается от классического варианта тем что ты садишься спиной к нему.

Коротко назову плюсы которые имеет поза в сексе наездницы к партнеру спиной.

если у партнера большой размер, эта позиция исключает глубокое проникновение;

возможность подарить себе дополнительные ласки;

пока двигаешься вверх вниз можно стимулировать клитор;

Также секс в позе обратной наездницы идеально подойдет если у Вас секс втроем в формате МЖМ, особенно приятные бонусы девушке.

Особенности позы когда девушка сверху на парне

Основным принципом в позе наездницы является женщина сверху. Это очень волнует обоих партнёров. Одна из самых любимых поз, в которых женщина начинает чувствовать себя желанной и привлекательной.

Особенность этой позы в том, что мужчина расслабляется и получает максимальное удовольствие. Во время занятия сверху партнер может протянуть руку и провести по всему телу своей партнерши.

Мужчина очень взволнован, когда видит женскую грудь и её широкие бёдра. Он может свободно прикасаться и притягивать любую часть тела партнёрши, делать всё, чтобы подарить ей как можно больше удовольствий.

Женщине, которая желает заниматься в позе наездницы, необходимо иметь сильные мышцы!

Сжимая стенки влагалища девушка сверху доставляет парню незабываемое удовольствие. Опытные женщины в данной позе могут контролировать весь процесс близости, а также наступление мужского пика удовольствия.

Наездница секс поза сверху на парне имеет свои преимущества

Наездница поза которая открывает массу возможностей для получения дополнительного удовольствия во время секса:

поза девушка сверху поза которая позволяет тебе контролировать глубину проникновения когда член входит внутрь;

обычная наездница поза в сексе отлично подойдет девушкам которым нравиться заниматься любовью с глубоким проникновением.

Поза сверху в сексе бывает четырёх видов

Сексуальная позиция сверху имеет большое количество видов. Если освоить все эти позы, то можно очень разнообразить сексуальную жизнь и доставить удовольствие своему партнёру.

Оптимальные варианты как заниматься сексом в позе наездницы:

Девушка сверху на парне, она тянется к мужчине, и в то же время его тело лежит на кровати. Партнёр может целовать грудь своей возлюбленной, а она близко прижиматься к бедрам партнера. Мужчина сидит на край кровати, а женщина садится сверху, опираясь на спинку стула. При этом проникновение происходит глубже. Женщина сидит на корточках или опираясь на колени. Осанка может быть в данной позе как в горизонтальном, так и в вертикальном положении тела. Оптимальный вариант, когда женщина сидит спиной рядом с лежащим мужчиной.

Ещё разновидностью позы сверху является положение женщины над мужчиной во время приседания. В этом случае у женщины важны наличие сильных мышц, но в это время мужчина может помочь руками своей избраннице.

Как правильно двигаться в позе наездницы

Чтобы удовольствие стало запоминающимся, важно пробовать не только различные виды поз, но и направления движений и разные ритмы. Прежде всего, это нисходящие движения, они воздействуют на мужской половой орган. При этом нужно наклонять тело вперед и назад.

Ещё можно практиковать круговые движения, чтобы придать остроту ситуации. В то же время происходит стимуляция всех стенок влагалища. Для тех, кто любит экспериментировать, стоит попробовать волнообразные движения. В этом случае угол наклона изменится.

Какие выбирать движения в позе наездницы, каждая партнерша может выбирать сама. Позиция сверху подходит для всех пар, которые любят острые ощущения. Если мужчина имеет округлую форму тела, то партнерше наверху будет неудобно. Выходом, может быть, активация мужчины и его положение над ней.

Заниматься в позе в виде наездницы можно, как в постели, автомобиле, так и на стуле или столе. Главное – прислушиваться не только к своим желаниям, но и к предпочтениям своего партнёра.

Если вносить разнообразие в сексуальные отношения с помощью эротических игр или секс-игрушек, то можно получить необыкновенное удовольствие!

P.S

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