Продолжаем серию обзоров Камасутры в нашем девчачьем блоге. Сегодня одна из самых распространенных позиций которую могут называть по разному: поза раком, сзади или догги стайл в сексе встречается чаще всего. Во-всяком случае мой круг общения в основном так называют.

Коленно локтевая поза входит делит лидерство в ТОП 3 вместе с ней миссионерская и поза69 рядом в рейтинге. Должна сказать не зря!. Вообще тема хорошая, а если знать все её возможности, тогда секс в позе доги стайл будет трижды приятней!

Краткое содержание:

визуальный вид;

как правильно двигаться девушке;

недостатки;

преимущества;

дополнительные возможности;

вывод.

Теперь подробней, сначала и по порядку.

Как выглядит поза раком

Чтобы заниматься сексом в позе догги стал следуют принять соответствующую позицию:

девушка стоит на коленях; мужчина сзади неё.

Не советую занимать это положение девушкам во время разогрева. Догги поза просто идеально подойдет и доставит максимальное наслаждение всем участникам полового акта в разгар действия когда находитесь на пике возбуждения. В этом случае максимально глубокое проникновение будет только радовать исключая неприятные ощущения в начале.

Выше я специально написала “всем участникам”, вместо двум, не случайно. Потому что заниматься сексом в позе догги стайл очень удобно в формате мжм (с двумя мужчинами). А в комбинации с позой наездницы можно и с тремя партнерами.

Следующим преимуществом является универсальность. Кроме групповухи, в этом положении можно заниматься анальным сексом, (если готова к жести).

Поза раком – идеальный вариант для жесткого секса когда пробуждаются животные инстинкты!

Как правильно правильно двигаться девушке во время секса в позе догги стайл сверху на мужчине

На изображении ниже поза раком изображена двух видов:

первое – правильно;

Нижнее – распространённая ошибка.

Казалось бы такая мелочь, но на самом деле критически влияет сразу на два фактора.

визуальный; физический.

Отдельно писала советы как заниматься сексом с парнем где подробно объясняла почему зрительный эффект играет важную роль. Если даже отбросить интимную составляющую, а просто оценить с чисто эстетической стороны, то первый (правильный) вариант смотрится лучше второго.

На одном изящно выгнутая попка, напоминающая кошечку. Второй больше ассоциируется с горбатым троллем или в лучшем случае с верблюдом.

Кроме красоты и сексуальности коленно локтевая поза в правильном исполнении положительно влияет на физические ощущения. В данном положении можно достичь максимальную глубину проникновения полового члена пока не упрется в шейку матки (если размер позволяет).

Поза раком в правильном положении также открывает дополнительные возможности девушке контролировать процесс. Плюс некоторые женщины одновременно себя ласкают стимулируя точку g и не только.

Благодаря чему можно гарантировано испытать вагинальный оргазм на порядок быстрее.

Минусы догги стайл

Опять же возвращаемся к тому что для кого-то недостатки, кому-то очень даже преимущества!

Поэтому правильней будет сформулировать, что отсутствует:

романтика;

поцелуи;

обнимашки;

Как писала выше, для кого-то этого то что надо. Особенно учитывая что догги поза по сути про это.

Некоторые девы считают это чем-то стыдным и унизительным, (из-за вариантов названия: поза раком, по собачьи и тд…). Ересь и бред пятиклассницы, это отдельная тема как раскрепоститься в постели, и не стесняться парня. Советую изучить, кто не читал!

Плюсы секса по собачьи

Теперь можно перечислить преимущества. Раннее писала, что поза обратная наездница мало удобная партнерам, а чаще используется в ххх фильмах, благодаря хорошим обзорам для камеры. В отличие от неё поза раком очень даже практичная и универсальная.

Среди прочих можно выделить четыре основных преимущества:

жесткий секс; максимально глубокое проникновение; подходит для анального и группового секса; практичная в подготовке.

Если практикуешь или хочешь попробовать что-то из перечисленного, тогда поза догги стайл тебе пригодиться!

Дополнительные возможности для девушек

Поза раком также предусматривает активное участие в процессе и контроль важных моментов. Если занимаешься любовью впервые с новым партнером лучше сама регулируй вхождение и глубину проникновения, хотя бы вначале! Если максимально выгнуться как на картинке ниже, тогда запустив снизу рукой легко дотягиваешься до члена и если надо аккуратно вводишь его.

Ещё доступность этой зоны для тебя на вытянутой руке открывает четыре возможности:

Мастурбировать себе;

гладить ласкать яйца;

иногда незаметно проверять на месте ли презерватив;

правильно вынуть член если партнер кончил в резинку.

Там еще некоторые мелкие нюансы, но это 4 важный с моей точки зрения.

Важно! Не мучайте себя! Не занимайтесь сексом на сухую. Есть несколько вариантов:

хорошие предварительные ласки;

возбудилась сама;

используй смазку;

слюна в помощь.

Любой из вариантов на твой выбор.

Конечно же, в идеале естественная смазка, для этого надо хорошо возбудиться! Это принципиально важное правило!

Для любительниц жести, поза раком достигает кульминации своих разновидностей с помощью партнера, когда он берет сзади за волосы.

Вывод

Суммируя всё выше изложенное и подводя итоги, можно сделать вывод. Догги стайл поза идеально подойдёт девушкам которым нравиться жесткий секс без лишней романтики и нежности.

А какое у тебя отношение к этой позе? Выбери свой вариант в опросе ниже, заодно узнай сколько девочек разделяют своё мнение.

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