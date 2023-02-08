Недавно участница нашего телеграм чата написала мне личное сообщение, чтобы помогла советом. Суть вопроса заключается в том, что: делая минет задеваю зубами член. Посоветуй как спрятать зубы во время минета. Согласна, вопрос актуальный поэтому, решила изложить здесь полезные советы как делать минет без зубов, подробную инструкцию.

Бывает, что во время оральных ласк зубы убрать просто невозможно. Ну, размер члена, форма челюсти. Тут остаётся просто подбирать позы и угол вхождения, помня о том, что где-то рядом пики точёные. А учитывая, что головка мужского члена без капюшона очень чувствительна, поэтому оральному сексу надо быть максимально нежным.

Советы как спрятать зубы во время минета

Вот некоторые проверенные способы с помощью которых можно делать минет без зубов:

Чтобы не цепляться зубами, можно шире открывать рот;

не шевелить нижней челюстью, это и напряжение снимает, и с зубами помогает;

потренироваться — двигаться с открытым ртом, держа палец на щеке и следя за движением челюсти. Точнее, ее НЕ движением.

Двигаться при этом можно не головой, а как бы корпусом. Это тоже снижает усталость, между прочим.

И не забывай про свободную руку,

Еще две техники минета без зубов:

некоторым поможет перевёрнутая поза. Лёжа на спине, пока партнёр стоит, например. Или та же поза 69. Отдельно смотри удобные позы для минета по ссылке; другим подходит вариант закладывания губ на зубы. Для кого-то это бывает больно.

Подчеркиваю, если один вариант подходит одной девочке, то для другой он же может не подойти!

Всё зависит индивидуально от физиологических особенностей организма каждой из нас. Поэтому, если больно или чувство дискомфорта, не надо себя насиловать, значит этот способ не для тебя.

Таким образом методом исключения практикуй один за другим методы как делать минет без зубов. Пока не найдешь подходящий для себя!

В отдельных случаях

В порыве обучения как делать минет без зубов, надо помнить главное правило. Ротовая полость предназначена прежде всего для приема пищи. И зубы в ней являются неотъемлемой органической составляющей. А всё остальные предметы которые берешь в рот это инородное тело.

Иногда среди молодых девочек часто встречаются физические патология разной степени тяжести. Начиная от неправильного привкуса зубов, наличие диастем или повышенная скученность заднего зубного ряда.

В этом нет ничего смертельно страшного, с этим сталкиваются многие девочки в подростковом возрасте. Данная проблема легко решается консультацией врача и при необходимости поносить брекеты.

А пока носишь брекеты, есть другие виды секса и варианты как удовлетворить мужчину которые помогут довести до оргазма!

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