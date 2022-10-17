Как возбудить парня? Верные способы обольщения

Мечтаешь об идеальных отношениях? Хочешь, чтобы парень носил тебя на руках и одаривал презентами? Тогда тебе нужно знать, как быстро возбудить мужчину. Безупречный секс – гарантия крепких отношений и взаимного понимания.

Не всегда инициативу в интимных играх должен проявлять партнер. Согласись, каждому человеку приятно, когда им восхищаются. От осознания, что любимая девушка жаждет отдаться, у любого парня поднимается настроение – и не только оно.

Как возбудить мужчину до начала секса?

Обычно парни заводятся с пол оборота, особенно в начале отношений. Так что если вы встречаетесь еще недолго, особых усилий с твоей стороны не понадобится. А вот если у партнера имеются проблемы с возбуждением, придется постараться. Но об этом чуть позже. Пока рассмотрим вариант, при котором у парня все в порядке с половой функцией.

Предвкушение

Заставь его думать о сексе с тобой – представлять возбуждающую картинку соития, фантазировать о смелых и эротичных ласках. Для этого тебе понадобится всего лишь телефон и немного игривости. Что возбуждает парней? Конечно, откровенные фотографии.

Еще – пошлые сообщения.

Соблазняй парня по переписке – так, чтобы к моменту встречи он уже изнемогал от желания наброситься на тебя. Распалить мужчину на расстоянии очень просто – отправляй ему сообщения с пикантным содержанием. А если уверена в порядочности своего парня, тогда присылай еще и свои эротические фотографии.

Комплименты

Все любят слышать о себе приятные вещи. Чтобы возбудить мужчину, ты должна делать особые комплименты, используя возбуждающие слова. Отмечай красоту его тела, мастерство в постели. Говори, что сходишь с ума от его глубокого брутального голоса.

Вот несколько примеров:

У тебя такой большой член. Я бы запрыгнула на него прямо сейчас!

М-м-м, ты так вкусно пахнешь. Можно облизать тебя?

Я хочу таять в твоих сильных руках.

Обожаю твою крепкую попку, она меня жутко заводит.

Какой красивый у тебя голос… Хочу ласкать тебя так, чтобы ты стонал.

Под твоим взглядом я становлюсь мокренькой.

Раздразнить словами мужчину несложно, но постарайся потом выполнить все то, что наобещала. Например, если скажешь ему, что жаждешь сделать минет – обязательно сделай. Иначе в следующий раз парень просто не поверит твоим комплиментам и обещаниям.

Прикосновения

Гладить, целовать и обнимать любимого человека надо не только в постели. Чтобы завести парня, прикасайся к нему в течение дня. Излишне говорить, что это должны быть нежные и ласковые касания. Целуй не только в губы – покрывай поцелуями шею, грудь и руки. Сделай так, чтобы он понял, насколько сильно ты желаешь принадлежать ему.

Ваши отношения станут более доверительными и крепкими, если будешь провожать своего мужчину на работу поцелуем. При встрече тоже проявляй радость, смешанную с сексуальным желанием – обнимай его, проводи кончиками пальцев по его коже и, конечно, не скупись на поцелуи.

Как соблазнить мужчину в спальне?

Прежде чем вы окажетесь в постели и раздетыми, ты можешь доставить партнеру море приятных эмоций. Тогда к моменту прелюдии парень будет уже на пике сексуального возбуждения. А это значит, что близость принесет вам обоим массу ярких ощущений.

Как завести парня – эффективные способы

Практически все представители сильного пола возбуждаются от лицезрения женского тела, желательно – полуобнаженного или обнаженного полностью. Используй эту особенность мужской психики. Даже если парень в плохом настроении, твои правильные действия настроят его на жаркий и страстный секс.

Стриптиз.

Быстро возбудить мужчину легко с помощью красивого эротического танца. Но для этого желательно потренироваться, особенно если ты пока не очень хорошо владеешь собственным телом. Танцуй перед зеркалом, отмечая удачные движения и возбуждающие позы. И купи красивое эротическое белье.

Массаж.

Не стоит начинать сразу с интимного массажа. К нему вы перейдете позже – когда начнется прелюдия. А в начале приятного вечера просто помассируй парню плечи и спину. Чтобы создать романтичную атмосферу, зажги ароматические свечи и используй массажное масло с нежным запахом.

Разговор.

Конечно, это должна быть не просто беседа на отвлеченные темы. Чтобы раздразнить мужчину словами и разжечь в нем сексуальное желание, предложи поделиться эротическими фантазиями. Если стесняешься говорить вслух, напишите свои желания на листочках и поиграйте в фанты.

В идеале тебе не стоит даже думать над тем, как возбудить мужчин – просто обратись к своей врожденной сексуальности. Помни, что сильный пол подвластен слабости, а именно – женскому обаянию и неприкрытому соблазнению. Не стесняйся говорить и делать то, что направлено в сторону обольщения своего партнера.

Что возбуждает мужчин?

В первую очередь, это, безусловно, внешность – красота лица и тела. Но даже если ты не похожа на фотомодель, отчаиваться точно не следует. Чтобы соблазнить мужчину, необязательно обладать идеальной фигурой. К тому же всегда можно либо поработать над внешностью (фитнес, косметология, диета), либо подобрать правильную косметику и роскошное нижнее белье.

Голос. Не всем от природы достается приятный и томный голос. Но любая девушка при желании может научиться говорить с придыханием. Мужчины очень любят мягкие голоса. Тараторить точно не нужно – говори о своем желании нежно и медленно.

Постарайся, чтобы в голосе звучали нотки сексуальности.

Загадочность. Здесь речь идет о выборе одежды. Как бы ни хотелось одеться максимально сексапильно, не разрешай себе злоупотреблять разрезами и декольте. Прекрасно, если наряд позволяет мужчине угадать очертания фигуры.

Плохо – когда одежда почти ничего не скрывает. Возбудить мужчин можно мелочью – например, открытым плечом или высоким разрезом на длинной узкой юбке.

Естественность. Если хочешь заполучить незнакомца на одну ночь, то яркая «боевая» раскраска на лице тебе очень даже поможет. Но для серьезных отношений аляповатый макияж не годится. Возбуждает парней натуральная красота, а добиться ее можно, используя подходящую косметику. Маскируй неровности кожи, добивайся красивого оттенка лица, но не злоупотребляй помадой, тушью и румянами агрессивных расцветок.

Движения. Женщина, которая уверена в своей сексуальности, никогда не будет вести себя нервно или суетливо в присутствии объекта своего интереса. Твои движения должны быть плавными. Неважно, что ты делаешь – пьешь чай, целуешь парня или играешь в карты – двигайся неторопливо и уверенно в себе.

Никаких резких движений – все должно быть в меру эротично и с достоинством.

Расположение. Ты не должна быть зажатой. Как скромница сможет вызывать в парне мгновенную страсть? Безусловно, тебе не нужно вести себя развязно, но и играть в стеснительную невинность тоже не следует. Игривый настрой, милое кокетство, готовность говорить на пикантные темы – все это возбуждает мужчин и настраивает их на мысли о горячем сексе.

Как соблазнить парня, если у него не стоит?

Проблемы, касающиеся половой функции, могут появиться не только у пожилого мужчины, но и у вполне здорового и крепкого юноши. Чаще всего у молодых это происходит из-за страха оказаться в постели недостаточно умелым. Если в прошлом у парня были осечки, то сейчас он может намеренно отказываться от секса, чтобы «позор» не повторился.

Но даже в этом случае ты сможешь завести мужчину – и не просто возбудить его, но и довести дело до полноценной близости. Главное – никаких насмешек и подколов. Будь предельно тактичной и не заостряй внимание на его проблеме. Тебе нужно расслабить партнера, чтобы мысли о неудачах вылетели из его головы. И, конечно, тебе пригодятся некоторые секс-девайсы.

Эрекционное кольцо. Чтобы поднять у парня член, нужно использовать маленькую штучку из интим-магазина. Кольцо для укрепления эрекции можно надевать как на возбужденный пенис, так и на вялый. Девайс сожмет орган у основания, отчего тот станет жестким и даже увеличится в размере. Что приятно – эрекция будет длиться долго, так что вероятность твоего оргазма значительно возрастет.

Вакуумная помпа. Еще неплохой способ приподнять вялый пенис у парня – воздействовать на орган давлением воздуха или воды. Во втором случае понадобится гидропомпа. Устройством пользоваться легко – половой член нужно погрузить в колбу, а затем откачать из нее воздух или воду. И уже через несколько минут парень будет готов к сексуальному марафону.

Возбуждающая смазка. Поднять у парня сексуальное желание можно и с помощью интимной смазки. Но нужно выбрать особый лубрикант – с возбуждающим эффектом. Средство вызовет приток крови к половым органам, отчего член быстро придет в боевую готовность. Однако здесь возникает вопрос – как не дать партнеру слишком быстро кончить? Чтобы успеть достичь оргазма самой, используй все то же эрекционное кольцо – оно отсрочит эякуляцию.

Если не хочется прибегать к секс-девайсам или использовать лубрикант, попробуй возбудить парня умелым оральным сексом. Начинать ласки можно до того, как пенис станет твердым. Действуй мягко, уделяя особое внимание головке полового члена и уздечке под ней. Пальчиками ласкай мошонку, а если парень не против – то и промежность с анусом.

Как соблазнить парня против его воли?

Не всегда объект интереса выявляет желание познакомиться, а затем продолжить знакомство в интимной обстановке. Да и постоянный партнер может отказываться от секса по разным причинам – усталость, обиды, подавленное состояние и т. д. Но если ты находишься рядом, то обольстить парня и завести его до предела будет не так сложно.

Правила настойчивого обольщения

Сексуальная одежда. Если объект не жаждет секса, значит, нужно использовать «тяжелую артиллерию». Одной короткой юбкой и распущенными длинными волосами обойтись вряд ли получится. Выбирай яркую одежду, кричащую о твоей сексуальности. Это может быть блузка из полупрозрачной ткани, ультра-обтягивающее платье с глубоким вырезом на спине, обилие разрезов на нежной тонкой материи.

Уверенность в себе. Мужчины предпочитают девушек, которые не страдают от комплексов. Не мямли и не подбирай слова. Не знаешь, что говорить – улыбайся. Чувствуешь, что подкатывает смущение – протяни руку и прикоснись к его плечу или щеке. Заставляй себя быть бесстрашной леди-вамп, не поддавайся опасениям, что тебя отвергнут. Ты сможешь соблазнить парня, если будешь ощущать себя идеальной обольстительницей.

Намеки. Не торопись предлагать парню секс – этим ты можешь себя скомпрометировать, представ перед ним «дешевкой». Но твоя речь должна быть наполнена намеками на интим. Недостаточно привлечь внимание красивой сексуальной одеждой, важно продолжить соблазнять его, возбуждая смелыми фразами. Например, можно упомянуть о том, что любишь догги-стайл. Или сказать, что обожаешь долгую прелюдию.

Если вы находитесь в уединенном месте, самый простой завести мужчину – начать его ласкать. Но не набрасывайся на него с намерением быстрее стянуть штаны. Действуй планомерно – начни с легкого массажа, потом перейди к нежным поцелуям, а затем уже опускайся к ширинке. Если парень хоть слегка настроен на секс, устоять он не сможет – ласки станут взаимными.

Как возбудить парня по переписке?

Если стесняешься соблазнять мужчину в реальности или вы пока еще вообще не встречались, можно сделать это путем интернет-общения. Конечно, возбудить парня поведением при личном общении легче, но и виртуальный флирт может быть очень волнующим. Настройся на достижение цели и отбрось все сомнения.

Чтобы возбудить парня по переписке, стоит заранее подготовить фразы, которыми ты будешь его обольщать и совращать. Отправляй ему личные сообщения, наполненные флером сексуального возбуждения и желаниями скорого слияния душ и тел.

Примеры возбуждающих сообщений

Я мечтаю оказаться с тобой на заднем ряду кинотеатра. Выключается свет, запускается фильм… Ты гладишь меня по бедру и проникаешь пальцами в трусики… Я вся горю от желания. Пожалуйста, давай сделаем это.

Знаешь, чего я хочу прямо сейчас? Рисовать на твоем теле кончиком своего языка. Чувствовать вкус твоей кожи. Ощущать твое горячее дыхание на своем теле. Милый, возьми меня сегодня – я сделаю все, о чем ты мечтаешь.

Я сейчас принимаю теплую ванну с пушистой пеной. Но мне не хватает рядом тебя – твоего сильного тела и крепких объятий. Я голенькая и чистенькая – все, как ты любишь. Приходи быстрее домой – вода еще горячая (как и я).

Дорогой, я купила новое красивое белье. Здесь одни полосочки – сегодня вечером я буду соблазнять тебя в нем. Но я не пришлю фото… Хочу тебя удивить.

Я хочу узнать все прелести ролевой игры в хозяина и рабыню. Ты будешь моим господином? Обещаю выполнять все команды и быть покорной. А пока я готовлю свой ротик. Ты ведь не откажешься от глубокого минета?

Социальные сети дают возможность общаться на расстоянии. Парень может даже находиться в другом городе или другой стране, но вы сможете заняться сексом. Для вирта лучше всего пользоваться не только пальцами, но и секс-игрушками. Ты можешь подарить парню мастурбатор или вибропулю, чтобы ваш интернет-секс стал еще более горячим.

Как возбуждать в процессе секса?

Уже во время интимной близости продолжай соблазнять своего мужчину. От твоих умелых действий приятные ощущения обострятся у вас обоих. Ты легко сможешь возбудить парня поведением в постели, если точно будешь знать, где находятся его самые чувствительные точки.

А их довольно много:

губы – целуй, прикасайся пальчиками, не отказывайся от его поцелуев;

головка пениса (главная эрогенная зона) – нежно поглаживай, мягко массируй, облизывай языком и губами;

уздечка – будь острожной, не стимулируй слишком напористо – прикасайся мягко и ласково;

ствол полового члена – обхвати ладонью и двигай вперед-назад, а во время фрикций работай мышцами влагалища, чтобы соприкосновение стенок вагины с пенисом стало максимально плотным;

мошонка – лучший способ ласкать эту часть тела – нежно полизывать расслабленным языком;

промежность – можно просто гладить ладонью, а можно использовать язык;

анус – если парень не против аннилингуса, доставь ему эту радость, либо просто массируй пальчиками;

соски – у многих парней соски очень чувствительны – тереби их, слегка оттягивай, целуй;

простата – чтобы добраться до нее, нужно либо ввести парню в анус пальцы, либо использовать специальный массажер или страпон.

Возбуждая парня, не напрягайся внутренне и не пытайся сделать невозможное. Ты должна относиться к этому как к интересной игре, итог которой будет зависеть от вас обоих. При правильных действиях ты, без сомнения, быстро заведешь партнера и настроишь на безумный и жаркий секс.

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